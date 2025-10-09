Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 18:07

Президент ОАЭ поздравил Путина с 73-летием на русском языке

Владимир Путин и Президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян Владимир Путин и Президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский/ РИА «Новости»

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в социальной сети Х поздравил президента России Владимира Путина с 73-летием сообщением на русском языке. Публикацию он сопроводил фотографией российского лидера, держащего на руках маленькую девочку.

Поздравляю президента Владимира Путина по случаю его дня рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья и дальнейшей работы на благо развития России и процветания ее народа, — отметил шейх Аль Нахайян.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин провел свой день рождения в Санкт-Петербурге, где посетил Петропавловский собор и провел совещание с военным командованием. По его словам, в ходе встречи главе государства доложили об обстановке на фронтах.

До этого стало известно, что более 40 мировых лидеров поздравили российского президента с днем рождения. Среди позвонивших Путину оказались председатель Китая Си Цзиньпин, индийский премьер-министр Нарендра Моди, лидер КНДР Ким Чен Ын, глава Азербайджана Ильхам Алиев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

