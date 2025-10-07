Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 21:04

Песков рассказал, как Путин отпраздновал свой день рождения

Песков: Путин в день рождения посетил Петербург и провел совещание с военными

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин провел свой 73-й день рождения в Санкт-Петербурге, где посетил Петропавловский собор и провел совещание с военным командованием, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, в ходе встречи российскому лидеру доложили об обстановке на фронтах.

Как отметил представитель Кремля, в первой половине дня Путин в сопровождении министра обороны Андрея Белоусова, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника Генштаба Валерия Герасимова посетил Петропавловский собор. Вместе с сопровождающими лицами президент возложил цветы к гробнице Петра I и пообщался с настоятелем храма.

Также пресс-секретарь рассказал, что в течение дня в Петербурге состоялось совещание, на котором Герасимов и командующие группировками войск детально доложили верховному главнокомандующему об оперативной обстановке.

Ранее сообщалось, что лидеры стран СНГ по телефону поздравили президента России с днем рождения. Среди них: глава Азербайджана Ильхам Алиев, армянский премьер-министр Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко.

