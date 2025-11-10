Почти семь тысяч хвостов куницы нашли в багаже у пассажира Домодедово

В московском аэропорту Домодедово иностранный гражданин пытался вывезти в Израиль почти 7 тыс. хвостов куницы без таможенного декларирования, сообщили NEWS.ru в пресс-службе таможни воздушной гавани. Ценный груз был обнаружен в багаже пассажира во время выборочного контроля в зеленом коридоре.

По словам задержанного, меховые изделия предназначались для творческих занятий в детском лагере. Экспертиза оценила изъятый товар в 183 тыс. рублей. В отношении нарушителя возбуждено дело по статье о недекларировании товаров.

Ранее сотрудники аэропорта Шереметьево изъяли у 38-летнего пассажира из Китая радиоактивные игральные карты. Когда иностранец проходил через зеленый коридор, сработала стационарная система радиационного контроля «Янтарь». Это обусловлено тем, что уровень ионизирующего излучения карт был превышен в четыре тысячи раз.

До этого таможенники Шереметьево обнаружили у прибывшей из Франции женщины незадекларированные часы Rolex с бриллиантами. Стоимость изделия оценивается в 12 млн рублей.