15 сентября 2025 в 12:51

Часы по цене квартиры в Москве нашли у пассажирки в Шереметьево

Таможенники обнаружили у пассажирки из Франции часы Rolex за 12 млн рублей

Фото: t.me/customs_rf

Шереметьевские таможенники обнаружили у женщины, прибывшей из Франции транзитом через Сербию, незадекларированные часы Rolex с бриллиантами, сообщает пресс-служба ФТС. Стоимость изделия оценивается в 12 млн рублей.

Пассажирка спрятала дорогостоящие часы в кармане верхней одежды и попыталась пройти через зеленый коридор. Контрабанду выявили в ходе выборочного контроля с использованием ручного металлодетектора. В багаже женщины также находилась фирменная коробка зеленого цвета и сертификаты, подтверждающие подлинность изделия. По словам пассажирки, часы принадлежат ее супругу-коллекционеру, а привезла она их с целью последующей перепродажи.

Ранее в аэропорту Минеральных Вод сотрудники таможни остановили 44-летнего россиянина, который собирался улететь в Турцию, имея в багаже предметы с признаками антиквариата. Хотя пассажир проходил по зеленому коридору, его чемодан попал под выборочный досмотр, и в нем обнаружили три швейцарских хронометра марки Longines, а также редкие английские часы Thomas Russell & Son Liverpool, изготовленные в 1917 году. Их совокупная рыночная стоимость на территории России может приближаться к миллиону рублей.

