Россиянин пропустил свадьбу сына в Турции из-за одного подарка Таможенники в Минеральных Водах задержали мужчину с антикварными часами

В аэропорту Минеральных Вод таможенники задержали россиянина, который пытался вывезти в Турцию антикварные часы, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС России. Багаж 44-летнего пассажира был подвергнут выборочной проверке, хотя мужчина следовал по «зеленому» коридору.

В чемодане были обнаружены три швейцарских хронометра Longines и уникальные британские часы Thomas Russell & Son Liverpul. Британское изделие, датированное 1917 годом, как и швейцарские часы, представляет значительную культурную ценность. По оценкам экспертов, общая стоимость этих предметов на российском рынке может достигать примерно миллиона рублей.

Нарушитель пояснил, что вез часы в качестве свадебного подарка для сына и не знал о правилах провоза таких ценностей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее россиянин пытался незаконно провезти через границу два золотых кольца и браслет общей стоимостью 500 тыс. рублей. Драгоценности были спрятаны под стельками его обуви. Обнаружить украшения удалось с помощью ручного металлодетектора во время досмотра. Мужчина пояснил, что вез эти изделия в качестве подарка для своей супруги. Экспертиза установила, что все украшения изготовлены из золота 750-й пробы.