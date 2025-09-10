Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 12:17

Россиянин пропустил свадьбу сына в Турции из-за одного подарка

Таможенники в Минеральных Водах задержали мужчину с антикварными часами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Минеральных Вод таможенники задержали россиянина, который пытался вывезти в Турцию антикварные часы, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС России. Багаж 44-летнего пассажира был подвергнут выборочной проверке, хотя мужчина следовал по «зеленому» коридору.

В чемодане были обнаружены три швейцарских хронометра Longines и уникальные британские часы Thomas Russell & Son Liverpul. Британское изделие, датированное 1917 годом, как и швейцарские часы, представляет значительную культурную ценность. По оценкам экспертов, общая стоимость этих предметов на российском рынке может достигать примерно миллиона рублей.

Нарушитель пояснил, что вез часы в качестве свадебного подарка для сына и не знал о правилах провоза таких ценностей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее россиянин пытался незаконно провезти через границу два золотых кольца и браслет общей стоимостью 500 тыс. рублей. Драгоценности были спрятаны под стельками его обуви. Обнаружить украшения удалось с помощью ручного металлодетектора во время досмотра. Мужчина пояснил, что вез эти изделия в качестве подарка для своей супруги. Экспертиза установила, что все украшения изготовлены из золота 750-й пробы.

таможня
ФТС
антиквариат
часы
