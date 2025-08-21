Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 16:51

Россиянин вез драгоценности для жены из Дубая в интересном месте

В аэропорту Грозного поймали россиянина с драгоценностями под стельками

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россиянин пытался провезти в Россию два золотых кольца и браслет стоимостью полмиллиона рублей, сообщили NEWS.ru в Северо-Кавказском таможенном управлении. Драгоценности он спрятал под стельками своей обуви.

В ведомстве отметили, что обнаружить украшения удалось благодаря ручному металлодетектору. Мужчина пояснил, что вез украшения в качестве подарка для супруги. Экспертиза установила, что это золото 750-й пробы. Презент для жены таможенники изъяли, а против россиянина завели уголовное дело. По статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля» ему грозит штраф от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров.

Ранее в аэропорту Махачкалы задержали 37-летнего россиянина, который пытался ввезти из Турции незадекларированные часы Rolex стоимостью 6,4 млн рублей. Инспекторы остановили мужчину в «зеленом» коридоре по ориентировке УФСБ по Республике Дагестан.

До этого в Федеральной таможенной службе рассказали, что сотрудники таможни с января по июнь 2025 года выявили в России 6314 случаев незаконного перемещения гражданами наличных денег. Это рекорд с начала ведения соответствующей статистики.

таможня
драгоценности
Дубай
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отложил на октябрь вопрос о банкротстве бывшего замглавы Минобороны
Эксперт рассказал, в каких случаях переходить по QR-коду безопасно
Моросящий снегопад и холод до -1? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Буланова может потерять ресторан из-за долгов
Два альпиниста из Ирана пропали в горах Киргизии
В Минобороны раскрыли детали массированных ударов по ВСУ
Лукашенко раскрыл, о чем хочет посоветоваться с Путиным
Серию точных сбросов российских авиабомб на позиции ВСУ сняли на видео
Эпидемиолог рассказал, какой грипп придет осенью в Россию
У бывшего замминистра обороны нашли антикварного «Фауста» Гете
Один из крупнейших банков России оказался под шквалом кибератак
Военкор увидел в новом посте Трампа угрозу новых терактов в России
Продюсер раскрыл, как Пугачева использовала Киркорова ради денег
«Черника» на фронте, огневой мешок для ВСУ: новости СВО на вечер 21 августа
Восьмилетней девочке выкололи глаза и убили из-за «ритуала»
Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела военные спутники на орбиту
Потоки воды снесли мост в Магаданской области
Раскрыты две главные опасности перехода по фишинговым QR-кодам
Политолог объяснил, почему Западу выгодно не слышать позицию России
Россиянин вез драгоценности для жены из Дубая в интересном месте
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.