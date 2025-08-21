Россиянин вез драгоценности для жены из Дубая в интересном месте В аэропорту Грозного поймали россиянина с драгоценностями под стельками

Россиянин пытался провезти в Россию два золотых кольца и браслет стоимостью полмиллиона рублей, сообщили NEWS.ru в Северо-Кавказском таможенном управлении. Драгоценности он спрятал под стельками своей обуви.

В ведомстве отметили, что обнаружить украшения удалось благодаря ручному металлодетектору. Мужчина пояснил, что вез украшения в качестве подарка для супруги. Экспертиза установила, что это золото 750-й пробы. Презент для жены таможенники изъяли, а против россиянина завели уголовное дело. По статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля» ему грозит штраф от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров.

Ранее в аэропорту Махачкалы задержали 37-летнего россиянина, который пытался ввезти из Турции незадекларированные часы Rolex стоимостью 6,4 млн рублей. Инспекторы остановили мужчину в «зеленом» коридоре по ориентировке УФСБ по Республике Дагестан.

До этого в Федеральной таможенной службе рассказали, что сотрудники таможни с января по июнь 2025 года выявили в России 6314 случаев незаконного перемещения гражданами наличных денег. Это рекорд с начала ведения соответствующей статистики.