18 августа 2025 в 13:39

Мужчина прилетел в Дагестан с часами Rolex и был задержан таможенниками

В Дагестане таможенники задержали мужчину за контрабанду люксовых часов Rolex

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В аэропорту Махачкалы сотрудники Федеральной таможенной службы задержали 37-летнего россиянина, который пытался ввезти из Турции незадекларированные часы Rolex стоимостью 6,4 млн рублей, сообщили представители ведомства в своем Telegram-канале. Инспекторы остановили мужчину в «зеленом» коридоре по ориентировке УФСБ по Республике Дагестан.

Инспекторы остановили мужчину в «зеленом» коридоре по ориентировке сотрудников УФСБ России по Республике Дагестан. В результате таможенного досмотра на его запястье были обнаружены люксовые часы. <…> Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задержании в аэропорту Домодедово россиянина, прилетевшего из Бахрейна с незадекларированными самоцветами общей стоимостью около 1,6 млн рублей. У мужчины нашли 76 драгоценных камней — часть была спрятана в багаже, еще несколько он держал в карманах куртки.

Кроме того, 25-летнего жителя Иерусалима задержали при попытке незаконно провезти 140 редких животных. В его чемодане обнаружили игуан, древесных питонов, варанов, дегу и других рептилий, а также ядовитых скорпионов. Во время перевозки одна из змей погибла.

