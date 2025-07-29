Контрабандиста задержали в аэропорту со 140 рептилиями В Израиле мужчину задержали в аэропорту со 140 рептилиями

25-летний житель Иерусалима попался на попытке контрабанды 140 редких рептилий и скорпионов, сообщает Newsru.co.il. При досмотре багажа в его чемодане обнаружили игуан, древесных питонов, варанов, дегу и других животных, включая ядовитых скорпионов. Одна из змей не перенесла транспортировки и погибла.

Представитель Управления природы и парков Ури Лениэль рассказал, что большинство животных находились в критическом состоянии после перелета в грузовом отсеке без пищи и воды. По его словам, некоторые виды переносят опасные заболевания.

Израильские власти возбудили уголовное дело по статьям о незаконной торговле охраняемыми видами и контрабанде. Все изъятые животные переданы на попечение ветеринарной службы министерства сельского хозяйства.

Ранее читинские таможенники на Дальнем Востоке пресекли контрабанду драгоценных металлов стоимостью более 47 млн рублей. Водитель спрятал ценный товар в тайнике автобуса, направлявшегося в Китай.

Кроме того, в аэропорту Домодедово задержали российского туриста с самоцветами из Бахрейна на 1,6 млн рублей. В багаже и куртке мужчины нашли 76 драгоценных камней.