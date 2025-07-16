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16 июля 2025 в 13:07

Таможенники пресекли вывоз золота в Китай на сумму более 47 млн рублей

ФТС: в Забайкалье пресекли вывоз золота на 47 млн рублей в КНР в крыше автобуса

Читинские таможенники на Дальнем Востоке пресекли контрабанду драгоценных металлов стоимостью более 47 млн рублей, сообщили в Федеральной таможенной службе России. По данным ведомства, водитель спрятал ценный товар в тайнике автобуса, направлявшегося в Китай.

В ходе осмотра транспортного средства с помощью портального ИДК таможенники обнаружили в его верхней части вложение. На крыше автобуса под багажником болтами была прикручена прямоугольная балка. При ее вскрытии инспекторы извлекли 15 металлических слитков. Мужчина пояснил, что происхождение специально оборудованного тайника с вложениями ему неизвестно, — сказано в сообщении.

В ФТС отметили, что 13 слитков были изготовлены кустарным способом из сплава драгоценных металлов: золота массой 5,6 кг и серебра массой более одного кг, а еще два — из сплава на основе меди и цинка. Перевозчика задержали и возбудили дело о контрабанде стратегически важных ресурсов, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Ранее пресс-служба ФСБ сообщила, что во Владимирской области сотрудники таможни задержали «Газель», перевозившую компоненты для синтеза наркотических веществ на 6 млрд рублей. В ходе досмотра изъято 1,5 тонны запрещенных веществ, используемых в производстве наркотиков.

Прежде в ЛНР задержали троих мужчин, предположительно причастных к производству и сбыту наркотиков. Они перевозили запрещенные вещества под видом гуманитарной помощи для российской спецоперации на Украине и продавали через Сеть в ЛДНР, Крыму и Ростовской области.

Россия
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ФТС
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