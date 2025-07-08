Таможенники задержали машину с запрещенными веществами на 6 млрд рублей Под Владимиром задержали «Газель» с прекурсорами на 6 млрд рублей

Во Владимирской области сотрудники таможни задержали «Газель», перевозившую компоненты для синтеза наркотических веществ на 6 млрд рублей, сообщает пресс-служба ФСБ. В ходе досмотра изъято 1,5 тонны запрещенных веществ, используемых в производстве наркотиков.

Газель с нелегальным грузом следовала из Центральной Азии на один из складов Владимирской области. Жидкость желтого цвета перевозили в 30 металлических бочках по 50 литров каждая, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное заключение.

Уточняется, что оперативные мероприятия проведены ГУБК ФТС России, Приволжским и Центральным таможенными управлениями совместно с УФСБ России и территориальными органами наркоконтроля МВД. Идет расследование.

Ранее сообщалось, что в ЛНР правоохранители задержали троих мужчин, предположительно причастных к производству и сбыту наркотиков. Они перевозили запрещенные вещества под видом гуманитарной помощи для российской спецоперации на Украине и продавали через Сеть в ЛДНР, Крыму и Ростовской области. Двое из задержанных ранее уже были судимы.