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25 июля 2025 в 14:55

Российского туриста поймали с необычной контрабандой из Бахрейна

В Домодедово задержали туриста с самоцветами из Бахрейна на 1,6 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В аэропорту Домодедово задержали российского туриста с самоцветами из Бахрейна на 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. В багаже и куртке мужчины нашли 76 драгоценных камней.

Домодедовские таможенники обнаружили 76 самоцветов на 1,6 млн рублей в багаже и кармане куртки россиянина, прибывшего из Бахрейна, — отмечает ведомство.

Турист шел по «зеленому» коридору, но во время таможенного контроля в его чемодане обнаружили zip-пакеты с разноцветными минералами. Еще часть камней пассажир достал из куртки.

Экспертиза показала, что все камни — это драгоценные и полудрагоценные минералы, в том числе изумруды, циркон, кальцит, корунд. Россиянин рассказал, что купил их для изготовления ювелирных украшений и вез в таком виде, чтобы не повредить.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 226.1 УК: Контрабанда стратегически важных ресурсов. Максимальное наказание по ней — пять лет колонии.

Ранее сообщалось, что на севере Афганистана задержали известного этнографа Святослава Каверина по подозрению в контрабанде. По информации от самого Каверина, инцидент произошел 19 июля в городе Кундуз. Местные силовики обвиняют российского антрополога в попытке незаконно провезти через границу партию ювелирных украшений. После задержания в Кундузе его немедленно начали перевозить в Кабул, где сосредоточены центральные органы власти.

Россия
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