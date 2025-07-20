В Афганистане задержан известный российский этнограф Этнографа из РФ Каверина задержали в Афганистане по подозрению в контрабанде

Известного российского этнографа Святослава Каверина задержали на севере Афганистана по подозрению в контрабанде. Ученый сообщил о предъявленном обвинении через собственный Telegram-канал. Сейчас его этапируют в столицу страны для дальнейшего разбирательства.

По информации от самого Каверина, инцидент произошел 19 июля в городе Кундуз. Местные силовики обвиняют российского антрополога в попытке незаконно провезти через границу партию ювелирных украшений. После задержания в Кундузе его немедленно начали перевозить в Кабул, где сосредоточены центральные органы власти.

Меня в Кундузе задержали за попытку «контрабанды» украшений, сейчас везут в Кабул. <…> Смартфон получаю изредка, — написал Каверин.

После этого сообщения в его канале других постов не было. Исход дела и правовой статус российского этнографа в Афганистане пока не известны.

Ранее сообщалось, что в российском сегменте интернета начали предлагать туры в Афганистан. Поездка рассчитана на восемь дней и семь ночей, стоимость варьируется от $2840 (223 тысячи рублей) до $3240 (254 тысячи рублей). Условия участия включают отдельную оплату за международный перелет в Кабул, медицинскую страховку, визу и охрану на месте. Организаторы обещают, что первая группа туристов отправится в Афганистан уже через неделю.