18 августа 2025 в 14:33

Россияне установили новый рекорд по контрабанде наличных

ФТС: в России выявлено более шести тысяч случаев незаконной перевозки наличных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники таможни с января по июнь 2025 года выявили в России 6314 случаев незаконного перемещения гражданами наличных денег, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу. Отмечается, что это рекордное число нарушений с момента ведения соответствующей статистики.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года фиксировалось 5449 подобных случаев. В 2023 году их было чуть больше — 5915. За первые шесть месяцев текущего года ФТС возбудила 6277 дел об административных правонарушениях и 37 уголовных дел.

Из общего числа нарушений большинство связано с вывозом валюты из страны — 5125 фактов. Оставшиеся случаи касаются незаконного ввоза денег — 1189 случаев. Значительно увеличилась и сумма незаконно перемещаемых денег. В первом полугодии по уголовным и административным делам она достигла 1,2 млрд рублей.

Ранее стало известно, что хабаровские таможенники обнаружили почти тонну фрагментов бивней мамонтов у иностранных граждан в пункте пропуска Благовещенска. Двое мужчин пытались незаконно вывезти в Китай 939 килограммов дериватов в 15 чемоданах. Экспертиза показала, что палеонтологические находки являются культурной ценностью.

