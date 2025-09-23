Пассажир из Китая привез в Москву радиоактивные игральные карты В Шереметьево у пассажира из Китая изъяли радиоактивные игральные карты

Сотрудники аэропорта Шереметьево изъяли у 38-летнего пассажира из Китая радиоактивные игральные карты, сообщили в Федеральной таможенной службе России. Когда иностранец проходил через зеленый коридор, сработала стационарная система радиационного контроля «Янтарь». Это обусловлено тем, что уровень ионизирующего излучения карт был превышен в четыре тысячи раз, передает ТАСС.

Игральные карты с повышенным в четыре тысячи раз уровнем ионизирующего излучения обнаружили шереметьевские таможенники в багаже мужчины, прибывшего из Китая, — заявили в ведомстве.

Как объяснил сам пассажир, он привез колоду для друзей. В ФТС отметили, что радиоактивные карты не являются редкостью. Они используются для жульничества во время азартных игр. Так, при помощи дозиметра можно узнать, какие карты находятся в руках участников.

Ранее таможенники Шереметьево обнаружили у прибывшей из Франции женщины незадекларированные часы Rolex с бриллиантами. Стоимость изделия оценивается в 12 млн рублей.