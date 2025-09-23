Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 17:28

Пассажир из Китая привез в Москву радиоактивные игральные карты

В Шереметьево у пассажира из Китая изъяли радиоактивные игральные карты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сотрудники аэропорта Шереметьево изъяли у 38-летнего пассажира из Китая радиоактивные игральные карты, сообщили в Федеральной таможенной службе России. Когда иностранец проходил через зеленый коридор, сработала стационарная система радиационного контроля «Янтарь». Это обусловлено тем, что уровень ионизирующего излучения карт был превышен в четыре тысячи раз, передает ТАСС.

Игральные карты с повышенным в четыре тысячи раз уровнем ионизирующего излучения обнаружили шереметьевские таможенники в багаже мужчины, прибывшего из Китая, — заявили в ведомстве.

Как объяснил сам пассажир, он привез колоду для друзей. В ФТС отметили, что радиоактивные карты не являются редкостью. Они используются для жульничества во время азартных игр. Так, при помощи дозиметра можно узнать, какие карты находятся в руках участников.

Ранее таможенники Шереметьево обнаружили у прибывшей из Франции женщины незадекларированные часы Rolex с бриллиантами. Стоимость изделия оценивается в 12 млн рублей.

Китай
КНР
туристы
радиация
таможня
ФТС
Шереметьево
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Челябинске подросток выстрелил в лицо сверстнику из ракетницы
«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске погибли двое детей при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.