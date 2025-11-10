В Кремле ответили на вопрос о планах Венгрии по урегулированию на Украине

В Кремле ответили на вопрос о планах Венгрии по урегулированию на Украине Песков: Кремль пока не знает об идеях Венгрии по решению конфликта на Украине

Кремль пока не знает об инициативах Венгрии по решению конфликта на Украине, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что, возможно, эти идеи после некоторой обкатки будут представлены Москве для ознакомления, передает ТАСС.

Нам неизвестно, о каких инициативах идет речь, — сказал Песков.

Ранее в США опровергли утверждения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о бессрочном освобождении поставок российских энергоносителей от санкций Белого дома. Предоставленное Венгрии исключение действительно только в течение одного года. При этом Орбан заявлял о достижении договоренностей о полном и бессрочном освобождении поставок нефти и газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба».

До этого президент США Дональд Трамп с иронией воспринял заявление Орбана о возможности победы Украины лишь при условии чудесного вмешательства. Американский лидер напрямую спросил венгерского премьера о перспективах украинской победы, на что тот с улыбкой развел руками, сказав, что «чудеса могут случаться».