Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 13:20

Эксперт объяснил, когда можно смело покупать китайские шины

Автоэксперт Гульчин назвал шины из Китая хорошим вариантом для редкой езды зимой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителям, которые мало ездят зимой, вовсе не обязательно покупать дорогие зимние шины премиального сегмента, рассказал NEWS.ru владелец автосервиса Евгений Гульчин. По его словам, такие шины нужны водителям, которые часто ездят на высокой скорости и постоянно эксплуатируют автомобиль.

Если вы мало ездите зимой, то можно сэкономить и купить недорогие китайские или российские шины. Они явно на снежной каше будут лучше, чем летние. Даже самые дешевые зимние покрышки будут выигрывать у летних на льду и снегу, — пояснил Гульчин.

По словам эксперта, за последние годы уровень китайских зимних шин серьезно вырос. При этом по цене они заметно ниже, чем продукция европейских или корейских компаний, которые поставляются в Россию.

Ранее руководитель экспертной компании Евгений Ладушкин объяснил, как подготовить авто к зимней поездке. По его словам, перед выездом лучше проверить уровень всех технических жидкостей, масла и антифриза, приводные ремни, работу генератора и плотность электролита в аккумуляторе.

автомобили
шины
зима
водители
советы
Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербуржец отсудил у заводчицы 255 тыс. рублей за больного породистого щенка
Ученые нашли неожиданные плюсы в алкогольных вечеринках молодежи
«Благоприятная ситуация»: военэксперт о новых возможностях российской армии
Российские Су-35 и Р-37М внезапно назвали угрозой для Израиля
В США раскрыли, где сейчас находится номинантка на «Оскар» Керклэнд
В Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей
Готовлю ресторанную закуску за 15 минут! Брускетта с авокадо и зеленью
Раскрыты неожиданные цифры по детским преступлениям в России
«Нужно время»: Непомнящий назвал главную проблему Карпина в «Динамо»
В Московский зоопарк привезли двух спасенных амурских тигриц
Ростех пообещал показать обновленный самолет Як-130М за рубежом
Ветврач раскрыла, какие болезни появляются у питомцев из-за стресса хозяев
На Западе Зеленского призвали провести срочные переговоры с Москвой
Фигуранты громкого дела о теракте признали свою вину
В МИД КНР высказались об угрозе генконсула обезглавить премьера Японии
Ас-Сиси оценил отношения между Египтом и Россией
28 лет гнила в подвале: в Кашире раскрыли старое дело об убийстве ребенка
«Еще поговорим»: Лукашенко анонсировал беседу с делегацией США
В Театре Вахтангова рассказали о последних днях Владимира Симонова
McDonald's зарегистрировал в России два товарных знака
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.