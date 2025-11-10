Эксперт объяснил, когда можно смело покупать китайские шины Автоэксперт Гульчин назвал шины из Китая хорошим вариантом для редкой езды зимой

Водителям, которые мало ездят зимой, вовсе не обязательно покупать дорогие зимние шины премиального сегмента, рассказал NEWS.ru владелец автосервиса Евгений Гульчин. По его словам, такие шины нужны водителям, которые часто ездят на высокой скорости и постоянно эксплуатируют автомобиль.

Если вы мало ездите зимой, то можно сэкономить и купить недорогие китайские или российские шины. Они явно на снежной каше будут лучше, чем летние. Даже самые дешевые зимние покрышки будут выигрывать у летних на льду и снегу, — пояснил Гульчин.

По словам эксперта, за последние годы уровень китайских зимних шин серьезно вырос. При этом по цене они заметно ниже, чем продукция европейских или корейских компаний, которые поставляются в Россию.

