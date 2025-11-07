Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к зимней поездке Автоэксперт Ладушкин: в морозную погоду необходимо пройти проверку СТО

В зимнюю погоду перед поездкой необходимо пройти проверку СТО, рассказал RT руководитель экспертной компании Евгений Ладушкин. Он призвал проверить все технические жидкости и состояние масла.

Проверить нужно все технические жидкости, уровень и состояние масла и антифриза, приводные ремни, работу генератора. Нужно не полениться и проверить плотность электролита в аккумуляторе и его уровень, — объяснил Ладушкин.

Автоэксперт отметил, что не менее внимательно нужно отнестись к сборам в поездку. Он порекомендовал взять с собой тросы, багры, запасной комплект теплых вещей на каждого участника поездки.

Ранее инструктор по внедорожному вождению Григорий Алешин рассказал, что, выбирая зимнюю резину, важно учитывать условия эксплуатации. Он пояснил, что в Москве, где дороги регулярно обрабатывают реагентами, шипы просто бесполезны — они будут только «цокать» по асфальту.