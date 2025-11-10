Останки убитой за просьбу дать еды девочки 28 лет пролежали в подвале дома

Мужчина убил восьмилетнюю падчерицу за просьбу дать ей еды в городе Кашира Московской области, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Силовики раскрыли преступление спустя 28 лет, труп школьницы был закопан в подвале пятиэтажки.

Следователем следственного отдела по г. Ступино ГСУ СК России по Московской области 64-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве восьмилетней падчерицы, совершенном в 1997 году (п.«в» ч.2 ст. 105 УК РФ), — сказано в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено сразу после пропажи девочки, однако найти подозреваемого тогда не удалось. В октябре этого года расследование возобновили, обвиняемый заключен под стражу.

Ранее в Багратионовском районе Калининградской области полиция задержала 60-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего сына своей знакомой. Пресс-служба УМВД России по региону уточнила, что в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый нанес ребенку не менее двух ударов ножом.

До этого сообщалось, что российский школьник вышел из дома и «случайно» потерял литр крови, после того как друг воткнул в него нож во время игры на площади Искусств. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением брюшной полости.