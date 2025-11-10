«Ситуация близка к критической»: Пушилин указал на большие проблемы Украины Пушилин: ситуация на Украине приблизилась к критической из-за проблем с энергией

Ситуация на Украине приблизилась к критической фазе из-за проблем с энергетикой, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что, несмотря на это, Киев продолжает доставлять неудобства жителям Донбасса.

Несмотря на то что на оставшейся части Украины ситуация близка к критической, исходя из того, что происходит с энергетикой, враг пытается еще доставить определенные неудобства жителям Донбасса, — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что Вооруженные силы Украины попытались деблокировать единственный из возможных выходов из Красноармейска (Покровска). Он пояснил, что речь идет о населенном пункте Гришино. Пушилин также отметил, что противник попытался прорваться в северной части Красноармейска. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.

До этого стало известно, что Украина за последние дни лишилась одного гигаватта электрической генерации, что привело к длительным аварийным отключениям электроэнергии. В связи с этим продолжительность веерных отключений для потребителей может превышать 12 часов.