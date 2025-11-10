Украинские власти раскрыли масштабы проблем с электроэнергией

Украина за последние дни лишилась одного гигаватта электрической генерации, что привело к длительным аварийным отключениям электроэнергии, сообщил представитель правительства изданию «Экономическая правда». В связи с этим продолжительность веерных отключений для потребителей может превышать 12 часов.

Как сказано в материале, в субботу, 8 ноября, компания «Укрэнерго» ввела аварийные отключения электричества в ряде областей, а позднее предупредила об их продолжении в воскресенье, 9 ноября. При этом компания «Центрэнерго» констатировала, что все государственные тепловые электростанции в стране остановлены и не производят электроэнергию.

По словам представителя кабмина, часть утраченных мощностей уже возвращается в работу, а другая часть будет запущена в ближайшее время. Однако он выразил опасения, что восстановление некоторых объектов генерации займет долгое время.

Источники издания в энергокомпаниях соглашаются, что отключения носят долгосрочный характер, а быстро вернуть генерацию невозможно. По их оценкам, в течение нескольких недель будет действовать режим трех-четырех очередей отключений.

Ранее сообщалось, что первая крупная теплоэлектростанция на биомассе, построенная на Украине, получила серьезные повреждения в ночь на 9 ноября. Данный объект был введен в эксплуатацию в 2016 году. Фотографии, появившиеся в Сети, демонстрируют значительные разрушения на территории ТЭС.