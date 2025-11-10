Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 11:51

Украинские власти раскрыли масштабы проблем с электроэнергией

Украина потеряла 1 ГВт электрогенерации за последние несколько дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина за последние дни лишилась одного гигаватта электрической генерации, что привело к длительным аварийным отключениям электроэнергии, сообщил представитель правительства изданию «Экономическая правда». В связи с этим продолжительность веерных отключений для потребителей может превышать 12 часов.

Как сказано в материале, в субботу, 8 ноября, компания «Укрэнерго» ввела аварийные отключения электричества в ряде областей, а позднее предупредила об их продолжении в воскресенье, 9 ноября. При этом компания «Центрэнерго» констатировала, что все государственные тепловые электростанции в стране остановлены и не производят электроэнергию.

По словам представителя кабмина, часть утраченных мощностей уже возвращается в работу, а другая часть будет запущена в ближайшее время. Однако он выразил опасения, что восстановление некоторых объектов генерации займет долгое время.

Источники издания в энергокомпаниях соглашаются, что отключения носят долгосрочный характер, а быстро вернуть генерацию невозможно. По их оценкам, в течение нескольких недель будет действовать режим трех-четырех очередей отключений.

Ранее сообщалось, что первая крупная теплоэлектростанция на биомассе, построенная на Украине, получила серьезные повреждения в ночь на 9 ноября. Данный объект был введен в эксплуатацию в 2016 году. Фотографии, появившиеся в Сети, демонстрируют значительные разрушения на территории ТЭС.

Украина
электроэнергия
электричество
отключения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, кто мог угрожать убийством Долиной и ее адвокату
Автоэксперт рассказал, как сэкономить 10 тыс. рублей при покупке зимних шин
Экс-дипломат из ЮАР объяснил последствия отказа Трампа ехать на саммит G20
«Не понимает, где находится»: Непомнящий объяснил нервные срывы Станковича
«Умерший» по ошибке мужчина не дождался признания его живым и скончался
Эксперт объяснил, когда можно смело покупать китайские шины
Налет на Брянск, москвич-диверсант, взрыв катеров: ВСУ атакуют РФ 10 ноября
Военэксперт ответил, сколько времени займет поставка 27 ЗРК Patriot Украине
Врач перечислила основные причины прыщей на голове
Россиянам рассказали приятную новость о больничных в 2026 году
В России умер амурский тигр-долгожитель
Врач объяснила, насколько эффективно мытье рук
Зеленский ответил, какое оружие хочет получить от США
Стало известно, кто помог Зеленскому восстановить отношения с Трампом
Умер преподаватель Путина и Медведева
Кардиолог развеяла миф о пользе употребления мелатонина
«Это все агония»: военэксперт о попытках ВСУ бежать под видом гражданских
Известный актер-иноагент получил новый штраф
Военных в Белгороде наградили за поимку обвиняемого в жестоком преступлении
Спецпроект о детях-героях тыла посмотрели более 665 тысяч россиян
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.