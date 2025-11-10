«Мы видим»: Пушилин сообщил об отчаянном шаге ВСУ в Красноармейске Пушилин сообщил о попытке ВСУ деблокировать единственный выход из Красноармейска

Вооруженные силы Украины попытались деблокировать единственный из возможных выходов из Красноармейска (Покровска), рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, речь идет о населенном пункте Гришино. Пушилин также отметил, что противник попытался прорваться в северной части Красноармейска. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.

Мы видим, что противник пытался деблокировать [выход] через населенный пункт Гришино, где наши бойцы планомерно отражают эти атаки, — сказал глава республики.

Пушилин также рассказал, что на территории Красноармейска продолжаются активные боевые действия. По его словам, российские подразделения ведут зачистку центральных районов города от остатков украинских формирований. По оперативным данным, город практически окружен. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.

Ранее попавший в плен украинский военнослужащий Александр Авраменко признался, что армия страны теряет большое число солдат при попытках проведения ротации подразделений в Красноармейске. Он пожаловался, что командование использует людей как расходный материал.