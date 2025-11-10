Россиян предупредили о популярных продуктах, провоцирующих изжогу Гастроэнтеролог Исаева: лук-порей может спровоцировать у некоторых людей изжогу

Лук-порей, хрен, яблоки и клюква могут спровоцировать у некоторых людей изжогу, заявила «Газете.Ru» гастроэнтеролог Ольга Исаева. Людей с чувствительным ЖКТ она также предостерегла от злоупотребления цитрусовыми.

Людям, часто страдающим от изжоги, лучше отказаться от кислых яблок, насыщенных клюквенных морсов или компотов. Апельсины, мандарины, лимоны обычно употребляют для поддержания иммунитета. Тем не менее они также могут спровоцировать изжогу, — предупредила Исаева.

Кроме того, к эпизодической изжоге может привести употребление горячего чая, в особенности с мятой. Врач добавила, что, помимо продуктов, триггером изжоги может стать регулярный стресс.

Ранее нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что зависимость от кофе нередко приводит к проблемам с ЖКТ, в том числе изжоге. Кроме того, злоупотребление этим напитком повышает давление.