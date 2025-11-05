Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 14:45

Нутрициолог предупредила об опасности зависимости от кофе

Нутрициолог Гузман: зависимость от кофе нередко приводит к проблемам с ЖКТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зависимость от кофе нередко приводит к проблемам с ЖКТ, в том числе изжоге, заявила телеканалу «Краснодар» нутрициолог Екатерина Гузман. Кроме того, злоупотребление этим напитком повышает давление.

Кофеиномания — хроническое употребление больших доз кофеина, когда организм привыкает к психостимулятору. В состав кофе входят более тысячи биологически активных соединений, включая кофеин, полифенолы, хлорогеновые кислоты, минералы, — объяснила Гузман.

Она уточнила, что кофеин как стимулятор центральной нервной системы может вызвать нарушения сна. При отказе от кофе и попытке преодолеть зависимость не исключен синдром отмены. Для него характерны головные боли, апатия и повышенная утомляемость.

Ранее кардиолог Юрий Конев заявил, что злоупотребление кофе или чаем может вызвать зависимость и привести к проблемам со здоровьем. По его мнению, кофеин является легальным наркотиком.

