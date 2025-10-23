Врач рассказал, какие тонизирующие напитки могут вызвать зависимость

Злоупотребление кофе или чаем может вызвать зависимость и привести к проблемам со здоровьем, рассказал Pravda.Ru врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев. По его мнению, кофеин является легальным наркотиком.

Любые тонизирующие напитки могут вызвать зависимость. Они быстро истощают сердечно-сосудистую систему. Особенно опасны энергетики и крепкий чай, которые создают ощущение бодрости, — отметил Конев.

Он подчеркнул, что из-за чрезмерного употребления кофеина могут развиться дрожь, тревожность и аритмия. Врач призвал уменьшать зависимость от кофеина постепенно.

Ранее невролог Василий Плотников рассказал, что с точки зрения медицины кофе не рекомендуется употреблять до 14 лет. По достижении этого возраста ребенку можно разрешить одну чашку этого напитка в сутки.