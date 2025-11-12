Врач назвала безопасную дозу кофе

Безопасная доза кофеина для здорового взрослого человека составляет 400 мг в день, рассказала «Газете.Ru» врач-гинеколог Зара Марянян. Она отметила, что для некоторых людей норма будет рассчитываться иначе.

При этом у подростков и пожилых людей безопасная доза рассчитывается несколько иначе. Для детей и подростков — 2,5 мг на кг веса в день. А большинство пожилых людей при низком сердечно-сосудистом риске хорошо переносят только одну чашку кофе в день, — рассказала Марянян.

Врач отметила, что не стоит запрещать употребление кофе, однако в некоторых случаях рекомендуется снизить его количество. Она подчеркнула, что кофеин поступает и из других источников — чая, шоколада и некоторых лекарственных препаратов.

Ранее нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что зависимость от кофе нередко приводит к проблемам с ЖКТ, в том числе изжоге. Кроме того, злоупотребление этим напитком повышает давление.