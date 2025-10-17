Невролог объяснил, с какого возраста допустимо пить кофе Невролог Плотников: одну чашку кофе в день допустимо пить с 14 лет

С точки зрения медицины кофе не рекомендуется употреблять до 14 лет, заявил «Газете.Ru» невролог Василий Плотников. При достижении этого возраста ребенку можно разрешить одну чашку этого напитка в сутки.

С 14 лет обычно допускается до 100 мг в сутки, то есть уже можно одну чашку молотого кофе в сутки или две чашки кофе. Большие дозы кофеина могут привести к тревоге и агрессивности у подростков, а также могут способствовать излишней возбудимости и плохому поведению, головным болям, — предупредил Плотников.

Врач напомнил, что некоторые виды газировки и многие сладкие чаи, в том числе зеленый, содержат кофеин. По его словам, детям до 14 лет не рекомендуется употреблять более 0,33 мл колы в день.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление кофе может способствовать развитию варикозного расширения вен. По его словам, людям со склонностью к этому заболеванию стоит с осторожностью относиться к напиткам, содержащим кофеин.