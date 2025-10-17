Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 14:36

Невролог объяснил, с какого возраста допустимо пить кофе

Невролог Плотников: одну чашку кофе в день допустимо пить с 14 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С точки зрения медицины кофе не рекомендуется употреблять до 14 лет, заявил «Газете.Ru» невролог Василий Плотников. При достижении этого возраста ребенку можно разрешить одну чашку этого напитка в сутки.

С 14 лет обычно допускается до 100 мг в сутки, то есть уже можно одну чашку молотого кофе в сутки или две чашки кофе. Большие дозы кофеина могут привести к тревоге и агрессивности у подростков, а также могут способствовать излишней возбудимости и плохому поведению, головным болям, — предупредил Плотников.

Врач напомнил, что некоторые виды газировки и многие сладкие чаи, в том числе зеленый, содержат кофеин. По его словам, детям до 14 лет не рекомендуется употреблять более 0,33 мл колы в день.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление кофе может способствовать развитию варикозного расширения вен. По его словам, людям со склонностью к этому заболеванию стоит с осторожностью относиться к напиткам, содержащим кофеин.

здоровье
кофе
продукты
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия стала рекордсменом по поставкам морепродуктов в одну страну
Психолог раскрыла, как преодолеть постоянное чувство вины
На чердаке в Британии нашли фарфоровую вазу XV века за £130 тыс.
Уфолог предположил, как НЛО мог похитить семью Усольцевых
«Действительно отличные»: Высоцкая ответила всем хейтерам ее сырников
Депортируемые из Финляндии мигранты пошли на отчаянный шаг
Мужчина внезапно напал на молодую девушку и стал угрожать ей ножом
Найдена странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно
Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?
Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты
Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи
Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ
«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии
Готовим окна к зиме: полный чек-лист
Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы
10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только
Россия поможет КНДР с модернизацией ТЭЦ и ТЭС
Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине
Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.