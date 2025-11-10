Налет на Брянск, москвич-диверсант, взрыв катеров: ВСУ атакуют РФ 10 ноября

В ночь на 10 ноября ПВО сбила над Россией 71 украинский беспилотник. В акватории Туапсе уничтожили четыре безэкипажных катера. Украинскую диверсионно-разведывательную группу ликвидировали в Сумской области. Москвича заподозрили в сборе информации о российских военных. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами сбили беспилотники ВСУ

В ночь на 10 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 71 дрон противника.

29 БПЛА сбили над Брянской областью, семь — над Курской, по пять — над Липецкой и Смоленской, по четыре — над Орловской, Тверской и Самарской областями, три — над Республикой Крым, по одному — над Калужской, Ростовской и Тульской областями. Кроме того, семь БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, отмечается в сообщении.

Какие объекты РФ пытались атаковать безэкипажные катера ВСУ

В акватории Черного моря в районе Туапсе уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края. Один из аппаратов взорвался у береговой линии.

Из-за ударной волны разбились стекла в окнах двухэтажного дома. Кроме того, были повреждены гараж и лодочный ангар. На месте ЧП работают специалисты и сотрудники экстренных служб, пострадавших нет.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Где сорвали попытку атаки украинских диверсантов

Военнослужащие Вооруженных сил РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в Сумской области, сообщил источник в силовых структурах. По его словам, российские солдаты ликвидировали сержанта сил специальных операций (ССО) противника. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

«В Сумской области противник продолжает попытки завести ДРГ в тыл российских войск. Одна из таких групп была уничтожена накануне, ликвидирован сержант ССО ВСУ», — подчеркнули в силовых структурах.

Источник уточнил, что в районе поселка Варачино ВСУ провели контратаку малыми группами 71-й отдельной егерской бригады. Бойцы противника не добились успеха и вернулись с потерями на исходные позиции.

Москвича заподозрили в сборе данных о российских военных для ВСУ

Житель Москвы был задержан по подозрению в госизмене, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Мужчина собирался участвовать в боевых действиях в составе украинского вооруженного формирования.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Москвы 1980 г. р., подозреваемого в государственной измене, который инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб Украины», — говорится в сообщении.

Мужчина собирал для украинской стороны информацию о местах проживания российских военных и их автомобилях. Ему также поручили устроить диверсию на железнодорожной станции в Московском регионе. После завершения операции москвич планировал переехать в другую страну.

