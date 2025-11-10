Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 10 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 10 ноября

В ночь на 10 ноября в Новороссийске была введена повышенная готовность из-за потенциальной угрозы применения безэкипажных катеров, предупреждение распространил глава города Андрей Кравченко через свой Telegram-канал.

«Внимание! Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК)», — уточнил глава города.

В Новороссийске усилены меры безопасности, особенно в районе порта и на побережье. Военные подразделения приведены в режим повышенной готовности для постоянного мониторинга ситуации и оперативного реагирования на возможные угрозы.

Жителям рекомендовано сохранять бдительность и немедленно сообщать о любых подозрительных объектах в компетентные органы. Ситуация находится на постоянном контроле оперативного штаба.

Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что украинские войска два раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса.

«Два факта вооруженных атак ВФУ. Одна вооруженная атака — на Горловском направлении… Одна вооруженная атака — на Докучаевском направлении», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Сведения о гибели мирных жителей не поступали.

Также стрелок группировки войск «Восток» с позывным Каспер рассказал РИА Новости, что украинские военные используют мины, похожие на шоколадные батончики, а также минируют оставленные рации и тела погибших сослуживцев.

«Минируют вот рации — поднял, нажал кнопку, произошел взрыв. Лучше не поднимать, не трогать. ВСУ все минируют: идем, встречаем различные рации, „Сникерсы“ (мина, напоминающая шоколадный батончик. — NEWS.ru) — все это заминировано. Поднял — взрыв», — рассказал военнослужащий.

По словам бойца, военные ВСУ прибегают к подобным действиям, не считаясь даже с судьбой своих погибших сослуживцев.

«Бесчеловечные — даже минируют своих же сослуживцев», — добавил Каспер.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами регионы России в ночь на 9 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 44 цели. Из них 43 БПЛА нейтрализовали над Брянской областью и один — над Ростовской.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 8 ноября до 07:00 мск 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 43 БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.

Утром 9 ноября в трех субъектах Российской Федерации — Тульской, Орловской и Брянской областях — была объявлена ракетная опасность. Соответствующие экстренные сообщения были опубликованы губернаторами регионов в период с 04:52 до 04:56 по московскому времени. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Согласно оперативной информации, первым о введении режима ракетной опасности сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, за ним последовали предупреждения от глав Орловской и Тульской областей — Андрея Клычкова и Дмитрия Миляева. Все сообщения были опубликованы с интервалом в несколько минут.

Система оповещения населения сработала в штатном режиме. Главы регионов призвали население сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

Примерно через 20 минут после первоначальных предупреждений последовала информация об отбое тревоги. Ситуация в регионах нормализовалась, угрозы для населения отсутствуют.

Подстанция «Белозерская» в Вологодской области, попавшая под удар Вооруженных сил Украины, уцелела, сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, на объекте зафиксированы лишь минимальные повреждения. При этом противник задействовал беспилотные летательные аппараты. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«В результате атаки беспилотников на подстанцию „Белозерская“ разрушений энергетического объекта не допущено. Имеющиеся минимальные повреждения не привели к ограничению передачи мощности и не повлияли на электроснабжение потребителей Вологодской области и соседних регионов. Жертв нет», — говорится в сообщении.

