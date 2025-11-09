Ракетная опасность была объявлена в трех российских регионах Сигнал ракетной опасности прозвучал в Тульской, Орловской и Брянской областях

Утром 9 ноября в трех субъектах Российской Федерации — Тульской, Орловской и Брянской областях — была объявлена ракетная опасность. Соответствующие экстренные сообщения были опубликованы губернаторами регионов в их официальных Telegram-каналах в период с 04:52 до 04:56 по московскому времени.

Согласно оперативной информации, первым о введении режима ракетной опасности сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, за ним последовали предупреждения от глав Орловской и Тульской областей — Андрея Клычкова и Дмитрия Миляева. Все сообщения были опубликованы с интервалом в несколько минут.

Система оповещения населения сработала в штатном режиме. Главы регионов призвали население сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

Примерно через 20 минут после первоначальных предупреждений последовала информация об отбое тревоги. Ситуация в регионах нормализовалась, угрозы для населения отсутствуют.

Ранее сообщалось, что дежурными средствами противовоздушной обороны был осуществлен перехват и уничтожение 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшее количество дронов было сбито в воздушном пространстве Республики Крым.