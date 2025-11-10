Новороссийску угрожает безэкипажная атака с моря Мэр Кравченко: угроза применения безэкипажных катеров действует в Новороссийске

В Новороссийске введена повышенная готовность из-за потенциальной угрозы применения безэкипажных катеров, предупреждение распространил глава города Андрей Кравченко через свой Telegram-канал. Соответствующая информация оперативно доводится до всех экстренных служб и жителей портового города.

Внимание! Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК), — уточнил глава города.

В настоящее время в Новороссийске принимаются дополнительные меры безопасности, особенно в акватории порта и прибрежной зоне. Военные приведены в состояние повышенной боеготовности для мониторинга обстановки и своевременного реагирования.

Жителям рекомендовано сохранять бдительность и немедленно сообщать о любых подозрительных объектах в компетентные органы. Ситуация находится на постоянном контроле оперативного штаба.

Новороссийск как ключевой морской порт России остается объектом повышенного внимания. Аналогичные угрозы фиксировались и в других черноморских городах.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны вечером 9 ноября сработали над территорией Крыма. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что в течение трех часов было перехвачено 10 беспилотных летательных аппаратов.