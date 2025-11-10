Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 02:15

Новороссийску угрожает безэкипажная атака с моря

Мэр Кравченко: угроза применения безэкипажных катеров действует в Новороссийске

Системы экстренного оповещения Системы экстренного оповещения Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новороссийске введена повышенная готовность из-за потенциальной угрозы применения безэкипажных катеров, предупреждение распространил глава города Андрей Кравченко через свой Telegram-канал. Соответствующая информация оперативно доводится до всех экстренных служб и жителей портового города.

Внимание! Угроза применения безэкипажных катеров (БЭК), — уточнил глава города.

В настоящее время в Новороссийске принимаются дополнительные меры безопасности, особенно в акватории порта и прибрежной зоне. Военные приведены в состояние повышенной боеготовности для мониторинга обстановки и своевременного реагирования.

Жителям рекомендовано сохранять бдительность и немедленно сообщать о любых подозрительных объектах в компетентные органы. Ситуация находится на постоянном контроле оперативного штаба.

Новороссийск как ключевой морской порт России остается объектом повышенного внимания. Аналогичные угрозы фиксировались и в других черноморских городах.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны вечером 9 ноября сработали над территорией Крыма. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что в течение трех часов было перехвачено 10 беспилотных летательных аппаратов.

Новороссийск
атаки
угрозы
катеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во время интервью Зеленскому был дан «знак свыше»
Новороссийску угрожает безэкипажная атака с моря
Гороскоп 10 ноября: кому нельзя путешествовать, чьего внимания ждет семья?
«Трещины в солидарности»: Польша тревожит Украину «неудобной» политикой
Ограничения начали действовать в небе Калуги
Обязательную индексацию зарплат хотя бы раз в год могут ввести в России
«Есть лучший путь»: на Западе предложили, как можно предотвратить конфликты
Фаза Луны сегодня, 10 ноября: день смелых, рискуем и выигрываем
Взрыв раздался в многоэтажном доме в Волгограде
Путин обратился к сотрудникам органов внутренних дел
Глава ДНР рассказал об окружении одного из стратегических городов в ДНР
Экстренная госпитализация, арест, крах карьеры: как сейчас живет Монеточка
Железнодорожная авария произошла рядом с Братиславой
Приметы 10 ноября: Параскева Пятница — Льняница и Бабья Заступница
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 ноября 2025 года
Силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над одним из регионов
Новая жизнь Карабаха: как Азербайджан развивает регион, общие проекты с РФ
МИД Белоруссии объяснил, зачем Литва на самом деле закрыла границу
В BBC произошли перестановки из-за скандала с монтажом речи Трампа
Пушилин раскрыл подробности положения ВС РФ под Константиновкой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.