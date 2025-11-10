Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 00:03

Силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА над одним из регионов

Минобороны РФ: силы ПВО за три часа сбили 10 дронов над территорией Крыма

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны вечером 9 ноября сработали над территорией Крыма, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В течение трех часов было перехвачено 10 беспилотных летательных аппаратов.

С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, — указано в сообщении ведомства.

Воздушное пространство над полуостровом надежно защищено. Наземная инфраструктура Крыма не пострадала, жертв и разрушений не зафиксировано. Система противовоздушной обороны полуострова продолжает функционировать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за четыре часа сбили 10 украинских беспилотников над двумя российскими регионами. В пресс-службе Министерства обороны РФ уточнили, что атаке ВСУ с воздуха подверглись Белгородская и Воронежская области.

До этого стало известно, что в ночь на 9 ноября ВСУ атаковали беспилотниками Брянскую и Ростовскую области. Всего 43 украинских БПЛА было нейтрализовано на подлете к Брянску, и один — на подлете к Ростову-на-Дону.

ПВО
БПЛА
Крым
Минобороны
