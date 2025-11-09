ПВО за четыре часа сбила 10 беспилотников над двумя регионами России

Силы ПВО за четыре часа сбили 10 украинских беспилотников над двумя российскими регионами, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись Белгородская и Воронежская области.

С 13:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, семь дронов удалось уничтожить над территорией Воронежской области, еще три — над территорией Белгородской области. Сведений о возможных пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ранее сообщалось, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за семь дней нейтрализовала 407 атак украинских БПЛА на Донецкую Народную Республику. В частности, над городскими округами Донецк и Макеевка было уничтожено 285 дронов.

До этого стало известно, что в ночь на 9 ноября ВСУ атаковали беспилотниками Брянскую и Ростовскую области. Согласно данными Минобороны РФ, 43 украинских БПЛА было нейтрализовано на подлете к Брянску, и один — на подлете к Ростову.