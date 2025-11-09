Операторы ударных беспилотников Южной группировки войск ликвидировали две единицы бронетехники противника на Северском направлении, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 9 ноября?

Разнесли две единицы бронетехники ВСУ

«Операторы FPV-дронов 3-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили бронетранспортер М113 производства США и бронеавтомобиль противника на Северском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что с помощью М113 противник пытался осуществить ротацию личного состава под прикрытием антидронового коридора. После уничтожения российскими бойцами бронетранспортера украинские боевики предприняли следующую попытку ротации в темное время суток с использованием боевой бронированной машины «Новатор». Но и в этот раз военнослужащие Южной группировки войск сорвали планы противника, уничтожив бронеавтомобиль.

Уничтожили опорный пункт ВСУ

Военнослужащие Центральной группы войск успешно ликвидировали опорный пункт противника на Красноармейском направлении, нарушив ротацию ВСУ. Информацию об этом предоставило Министерство обороны РФ.

«Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 „Град“ алтайского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск „Центр“ нанес артиллерийский удар по опорному пункту противника, сорвав ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции», — рассказали в военном ведомстве, уточнив, что залп производился осколочно-фугасными снарядами.

Там отметили, что артиллерийский удар поддержал наступательные действия штурмовых групп на позиции ВСУ, уничтожив их основные огневые точки.

Завершили оснащение соединения наземными БПЛА

Военнослужащие-артиллеристы группировки войск «Запад» завершили обеспечение соединения беспилотными наземными робототехническими комплексами, сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие 288-й гвардейской артиллерийской Варшавской Краснознаменной, ордена Кутузова бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ завершили оснащение соединения наземными робототехническими комплексами с дистанционным управлением», — отметили в МО.

Как уточнили в военном ведомстве, системы разработаны на колесной и гусеничной базе, а также имеют несколько каналов связи. Это обеспечивает высокую проходимость изделия и надежное управление посредством радиосвязи и оптоволоконного кабеля соответственно. Такие преимущества позволяют применять эти робототехнические средства в зоне СВО.

Ликвидировали антенны управления БПЛА ВСУ

В Минобороны России заявили, что операторы ударных беспилотных летательных аппаратов из группировки войск «Восток» поразили антенны управления беспилотниками противника в Днепропетровской области.

«Расчет FPV-дрона на оптоволоконной системе управления точным ударом уничтожил станцию радиопомех ВСУ, после чего операторы FPV поразили несколько антенн-ретрансляторов, предназначенных для управления беспилотниками противника. Операторами дронов со сбросами выведены из строя несколько комплексов спутниковой связи Starlink», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что впоследствии противник частично утратил устойчивость каналов управления БПЛА, что нарушило систему разведки и наведения ВСУ на данном участке фронта.

Лишили ВСУ семи станций Starlink

В зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ за сутки понесли потери, включая семь станций спутниковой связи Starlink и пять пунктов управления беспилотниками. Об этом проинформировал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов, передает ТАСС.

«В течение суток противник потерял более 285 военнослужащих, бронетранспортер „Буцефал“, две боевые бронированные машины, в том числе HMMWV, 14 автомобилей, семь станций спутниковой связи Starlink и пять пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Миськов.

Читайте также:

Кромешная темнота на Украине: какие города остались без света, что известно

Полная готовность: куда сбежит Зеленский после краха режима, что дальше

Макрон, Мерц, Стармер: как худшие политики в истории уничтожают Европу