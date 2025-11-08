Полная готовность: куда сбежит Зеленский после краха режима, что дальше

Президент Украины Владимир Зеленский готовится сбежать в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он утверждает, что план отъезда украинского лидера уже составлен, и призывает не допустить его реализации. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что принять Зеленского готовы не только в Варшаве. Когда и куда сбежит Зеленский и что ждет его после президентства — в материале NEWS.ru.

Что известно о бегстве Зеленского в Польшу

Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive сообщил о готовности Зеленского «внезапно исчезнуть» с территории Украины.

«Он может сесть в свой самолет и улететь в Польшу», — пояснил экс-советник министра обороны США.

По мнению Макгрегора, допускать реализацию этого плана нельзя, поскольку Зеленский должен ответить за свои действия — как перед украинским народом, так и перед российским. Лишь представ перед ними, нынешний глава Украины понесет ответственность за свои поступки, подчеркнул эксперт.

Куда на самом деле может сбежать Зеленский

Макгрегор — далеко не единственный на Западе, кто уверен в желании Зеленского уехать с территории Украины. Так, аналитик ЦРУ Рэй Макговерн ранее спрогнозировал побег украинского лидера в случае разгрома Россией Вооруженных сил Украины. По мнению специалиста, свобода действий Зеленского «жестко ограничена неонацистами», которые имеют доминирующее влияние в Киеве.

«Как только армия падет, нацисты в Киеве прозреют и переедут на свои виллы на юге Италии», — предрек он.

Политолог Михаил Павлив в беседе с NEWS.ru рассказал, что в окружении Зеленского действительно был разработан некий план действий на случай, если президент лишится власти.

«Этот „план Б“ предусматривает, что в случае вынужденного ухода Зеленского с поста или его проигрыша на президентских выборах он вместе с командой переедет в Лондон. Там может быть сформировано „теневое правительство“ по аналогии с оппозицией в британском парламенте, которая формирует теневой кабмин», — объяснил эксперт.

По словам политолога, есть лишь две страны, которые готовы предоставить Зеленскому гарантии безопасности, причем исключительно в пределах их территории. Помимо Великобритании, речь идет о США.

«У Зеленского есть недвижимость в Майами. И Штаты готовы предоставить ему и его семье государственную охрану там, но не по всему миру. Британцы предлагают аналогичные условия: безопасность предоставляется при нахождении в стране. Известно, что у Зеленского есть недвижимость в одном из самых дорогих районов Лондона. Таким образом, политическая игра для него возможна только с британцами», — считает аналитик.

Что будет с Зеленским после побега

Судьба и самого Зеленского, и Украины в случае его побега за рубеж пока видится туманной, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Депутат Госдумы Александр Толмачев выразил уверенность, что после отъезда все мнимое влияние главы государства просто растворится.

«Вместо Варшавы Зеленский обнаружится где-нибудь в Канаде — по традиции бандеровцев и прочих военных преступников. При этом лучшее, на что он может рассчитывать после президентства, — это сохранение ему жизни. Просроченный клоун заработал немало врагов и внутри Украины, и в странах, которые ее поддерживали. Наверняка у многих есть списки, сколько Зеленский им должен. Наворовал он порядочно — может, и получится рассчитаться», — предположил собеседник NEWS.ru.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев напомнил NEWS.ru и еще об одном важном обстоятельстве: по его словам, именно через Зеленского идет основной поток денег для финансирования украинской власти. Поэтому вопрос о том, через кого будут направляться средства в случае его побега, остается открытым.

«В таком случае будет готовиться внешний управляющий, который станет получателем денежных средств. Например, Британия, которая уже заявляла, что готова отправить на Украину свои войска, или Польша, претендующая на земли Украины. Побег Зеленского будет означать падение всего украинского режима. Эти две страны многое могут получить взамен — в первую очередь саму территорию страны. А Зеленский взамен будет жить-поживать», — резюмировал военный политолог.

