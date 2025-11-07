Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:34

Политолог ответил, что будет с Украиной после побега Зеленского за границу

Политолог Перенджиев: Зеленский может отдать часть Украины за убежище на Западе

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский может отдать территории страны взамен на безопасный выезд за границу и получение убежища на Западе, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, подобный шаг со стороны украинского лидера будет означать полное политическое поражение.

Если Зеленский действительно сбежит, то через кого тогда пойдет поток денег, которым финансировался его режим? Этот вопрос затронет многих на Западе. В таком случае получается, что будет готовиться внешний управляющий страной. Например, Британия, которая заявляла, что готова отправить на Украину свои войска, либо Польша, которая претендует на ее земли. Побег Зеленского будет означать падение самого режима. Я полагаю, что если он и сбежит, то в эти две страны. Они могут получить многое взамен, в первую очередь территории, — высказался Перенджиев.

Он добавил, что заявление бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора о побеге Зеленского служит инструментом зондирования международной обстановки. По его мнению, таким образом Вашингтон и его союзники пытаются заранее оценить реакцию России, а также самой Украины на данный сценарий.

Ранее Макгрегор заявил, что Зеленский подготовил план бегства в Польшу. По словам американского полковника в отставке, украинский президент может в любой момент покинуть страну. Он отметил, что нельзя позволить Зеленскому избежать правосудия.

