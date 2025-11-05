ВСУ в шаге от катастрофы: зачем Зеленский врет о Красноармейске и Купянске

Критическое ухудшение ситуации для попавших в оперативное окружение частей ВСУ в Покровске-Мирнограде и в Купянске признали украинские аналитики и военные. В то же время Зеленский заявил журналистам о зачистке Купянска от российских войск. Значит ли это, что он потерял связь с реальностью, и что сейчас на самом деле происходит у Красноармейска и Купянска — в материале NEWS.ru.

Что происходит у Красноармейска и Купянска

По данным военкоров, части ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) и в Купянске попали в оперативное окружение: для прохода в города им остаются лишь узкие коридоры, простреливаемые российской артиллерией и постоянно атакуемые дронами ВС РФ.

По оценкам военного обозревателя «Комсомольской правды» полковника в отставке Виктора Баранца, в котлы могло попасть до 10 тысяч солдат и офицеров ВСУ. Эти силы постоянно несут потери, лишены нормального снабжения и не могут эвакуировать раненых или подводить подкрепления. МО РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ уже потеряли большую часть Красноармейска, заявил NEWS.ru военный аналитик Борис Рожин.

«Там пытаются вести контратаки на участке между Гришино и Родинским, чтобы как-то расширить горловину, по которой они надеются либо снабжать оставшиеся в котле войска, либо попытаться их вывести. Но ВС РФ контратаки отбивают. Также рядом продолжается штурм Мирнограда, или, по-другому, Димитрова. Российские войска закрепились уже там, идут бои непосредственно в самом городе. Тяжелое положение у противника и к югу от Димитрова, в районе Совки, — там застряли части ВСУ без серьезной возможности выйти», — рассказал Рожин.

По его словам, сейчас противник сосредоточился на атаках именно в районе горловины, но в целом ситуация для украинских войск «близка к катастрофической».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В районе Купянска части ВСУ оказались на разных берегах реки Оскол, что создает им дополнительные трудности для организации снабжения и маневра, уточнил военный журналист полковник в отставке Геннадий Алехин.

«Вся Купянская агломерация находится в окружении. Противник пытается где-то контратаковать и прорваться. Говорить о полном освобождении Купянска еще рано, но он окружен. Противник держит очаговую оборону — это не сплошная линия, а отдельные районы, опорные пункты. Наши их „долбят“. Со снабжением у них плохо — все пути, логистические маршруты, перерезаны, им дронами сбрасывают провизию и материальные средства, особенно на Левобережье», — пояснил Алехин NEWS.ru.

Что заявили о ситуации в Красноармейске и Купянске Зеленский и военные

4 ноября президент Украины Владимир Зеленский пообещал журналистам, что ВСУ очистят Купянск от российских войск. По его словам, даты зачистки определены, а в городе остаются лишь 60 русских солдат. Ключевой точкой фронта Зеленский назвал Красноармейск — по его словам, там сейчас находится до 300 россиян и в последние дни у армии РФ там якобы успехов нет.

В Генштабе ВСУ заявили, что по состоянию на 4 ноября в Покровско-Мирноградской агломерации «нет окружения или блокирования городов российскими войсками».

«Ни одно из подразделений Сил обороны не находится в окружении», — сказал пресс-секретарь Генерального штаба Андрей Коваль.

Александр Сырский, Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Между тем украинские военные считают положение в Красноармейске и Купянске катастрофическим. Так, офицер 25-й бригады ВСУ с позывным Гера сообщил, что обеспечение Красноармейска очень затруднено и «просто за заезд в город уже можно давать орден».

«У РФ на этом направлении очень развита беспилотная составляющая, которая выявляет и позиции, и передвигающихся бойцов ВСУ. Им сложно доставлять боеприпасы, воду, батареи и т. д.», — сообщил военный.

По данным украинского аналитического издания Deep State, ситуация в районе Красноармейска для ВСУ критическая: армия РФ «продолжает свое накопление в городе, где осуществляется ее постоянная фиксация». Одновременно с этим идет «постепенное поглощение города», в котором россияне «уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику».

«Ситуация остается критической. И если в контексте Красноармейска мы говорим о поглощении города, то Мирноград просто отрезается от внешнего мира, и его потеря будет самой досадной среди всех крупных городов, ведь его возьмут, даже нормально не закрепившись там», — отметил Deep State. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как оценили слова Зеленского в России и на Украине

Высказывания Зеленского о якобы проводимой в Купянске «зачистке» говорят либо о потере президентом Украины связи с реальностью, либо о признании им безысходности ситуации на линии боевого соприкосновения, заявили 5 ноября в Министерстве обороны России. В ведомстве добавили, что подобные заявления призваны скрыть реальные потери украинских войск и растущее напряжение среди военнослужащих.

ВС Украины Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая просто обвинила Зеленского во лжи. «Сейчас президент прямо врет о ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, то решения принимались бы на основе настоящей верифицированной информации... Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой Генштаба, подаются на стол президенту, а он — сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу», — заявила Безуглая.

