04 ноября 2025 в 08:27

«Гнилая ложь»: Зеленского обвинили во вранье о ситуации на фронте

Депутат Рады Безуглая: Зеленский говорит неправду о ситуации в Красноармейске

Президент Украины Владимир Зеленский врет о ситуации в Красноармейске (Покровске) ДНР и Купянске Харьковской области, заявила в Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, проблема заключается в распространении недостоверных сведений и в том, что ключевые управленческие решения принимаются на основе «гнилой лжи».

Решения у нас принимаются на основе гнилой лжи, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите, — подчеркнула Безуглая.

На фоне происходящего парламентарий призвала главу государства сделать осознанный выбор. Она предложила Зеленскому не опираться на недостоверную информацию, а начать поиск альтернативных источников для формирования объективной картины.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возникли серьезные разногласия. По мнению эксперта, конфликт связан с отказом военного руководства выполнить приказ о проведении наступательной операции.

