04 ноября 2025 в 15:09

Новая логистика ВСУ в районе Красноармейска попала на видео

Коц: ВСУ в районе Красноармейска стали передвигаться по полям и лесополосе

ВСУ стали прокладывать свою логистику в районе Красноармейска (Покровска) в Донецкой Народной Республике по полям и лесополосе, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, он также опубликовал видео в подтверждение словам. Судя по кадрам, снятым с воздуха, военные машины стали добычей российских дронов.

Военкор также привел несколько рассказов солдат ВСУ. Они пояснили, что обеспечение города затруднено, в него почти невозможно заехать. Отмечается, что российские военные хорошо используют беспилотники, что затрудняет поставки в Красноармейск боеприпасов и воды.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить беспрепятственный проезд иностранным журналистам в районы, где заблокированы ВСУ. Согласно распоряжению, представители зарубежных средств массовой информации должны получить возможность работать в районах городов Красноармейск, Димитров и Купянск.

Кроме того, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возникли серьезные разногласия. По мнению эксперта, конфликт связан с отказом военного руководства выполнить приказ о проведении наступательной операции.

Красноармейск
СВО
ВСУ
Александр Коц
