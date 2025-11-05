Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 11:04

В Минобороны усомнились в адекватности Зеленского после слов о Купянске

Минобороны: заявления Зеленского о Купянске говорят о потере связи с реальностью

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о якобы проводимой в Купянске «зачистке» до 60 оставшихся российских солдат говорят либо о потере украинским лидером связи с реальностью, либо о признании им безысходности ситуации на линии боевого соприкосновения, заявили в Министерстве обороны России. В ведомстве добавили, что подобные заявления призваны скрыть реальные потери украинских войск и растущее напряжение среди военнослужащих.

Заявление Владимира Зеленского журналистам о том, что в Купянске ВСУ якобы проводят зачистку оставшихся «до 60 русских», может свидетельствовать только о двух вещах. Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады [главкома ВСУ Александра] Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле. Либо, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Зеленский скрывает правду о положении дел на линии боевого соприкосновения ради того, чтобы продолжать получать материальную помощь от Запада. В оборонном ведомстве добавили, что состояние подразделений ВСУ, оказавшихся в котлах в районах Купянска и Красноармейска, стремительно ухудшается.

Купянск
Владимир Зеленский
Минобороны РФ
Александр Сырский
