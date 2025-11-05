Стало известно, с какой целью Зеленский скрывает правду о положении ВСУ Минобороны России: Зеленский скрывает правду о положении ВСУ ради обогащения

Президент Украины Владимир Зеленский скрывает правду о положении дел на фронте ради того, чтобы продолжать получать материальную помощь от Запада, сообщает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве добавили, что состояние подразделений ВСУ, оказавшихся в котлах в районах Купянска и Красноармейска (Покровска), стремительно ухудшается.

Ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военнослужащих [Зеленский] пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счет выделяемых на конфликт с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков, — сказано в сообщении.

Ранее с аналогичной точкой зрения выступил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, Зеленский намеренно врет о ситуации в Красноармейске и Димитрове (Мирнограде), которые взяты в окружение российскими войсками. Медведчук добавил, что украинский лидер пытается «поддержать красивую картинку» ради западного финансирования. По его мнению, украинский лидер рассчитывает на то, что проблемы разрешатся сами собой.