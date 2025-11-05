Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 10:55

Стало известно, с какой целью Зеленский скрывает правду о положении ВСУ

Минобороны России: Зеленский скрывает правду о положении ВСУ ради обогащения

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский скрывает правду о положении дел на фронте ради того, чтобы продолжать получать материальную помощь от Запада, сообщает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве добавили, что состояние подразделений ВСУ, оказавшихся в котлах в районах Купянска и Красноармейска (Покровска), стремительно ухудшается.

Ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военнослужащих [Зеленский] пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счет выделяемых на конфликт с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков, — сказано в сообщении.

Ранее с аналогичной точкой зрения выступил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, Зеленский намеренно врет о ситуации в Красноармейске и Димитрове (Мирнограде), которые взяты в окружение российскими войсками. Медведчук добавил, что украинский лидер пытается «поддержать красивую картинку» ради западного финансирования. По его мнению, украинский лидер рассчитывает на то, что проблемы разрешатся сами собой.

Владимир Зеленский
ВСУ
Минобороны РФ
Украина
