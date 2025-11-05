Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 10:37

ВСУ попали в ловушку под Красноармейском и были ликвидированы

Кимаковский: группа ВСУ под Красноармейском попала в ловушку и была уничтожена

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Группа военнослужащих ВСУ попала в ловушку и была уничтожена, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, противник хотел атаковать российские позиции, но оказался в огневом мешке. В ловушку солдаты ВСУ попали между Красноармейском и Родинским.

Противник оказался в ловушке между Красноармейском и Родинским, когда намеревался атаковать наши позиции. Их запустили в определенный квадрат, а выйти уже не дали. Их просто уничтожили, — поделился Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР сообщил, что несколько групп украинских военных остались без еды и воды в лесопосадках у Димитрова (Мирнограда). Кимаковский уточнил, что командование ВСУ полностью пренебрегает просьбами бойцов о помощи.

Бывший украинский военный с позывным Орел раскрыл, как члены нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) выполняли роль заградотряда для солдат противника под Красноармейском. Сейчас военный сражается на стороне ВС России в добровольческом отряде.

