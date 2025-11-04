Члены нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) выполняют роль заградотряда для военнослужащих ВСУ под Красноармейском (Покровском), сообщил бывший украинский военный с позывным Орел в комментарии ТАСС. По словам источника, сейчас он сражается вместе с российскими военными в добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря.

Сзади [под Красноармейском] стоит заградотряд «Азова». Даже если они (солдаты ВСУ. — NEWS.ru) попробуют пойти назад, их же «Азов» и расстреляет, — сказал боец.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что для деблокирования ВСУ в Красноармейске требуются значительные силы, а десантные операции изначально обречены на провал. По его оценке, Киев в настоящий момент не располагает возможностями для этого.

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что попытки ВСУ деблокировать Красноармейск приведут к провалам украинской армии на других фронтальных участках. По его мнению, переброска резервов с иных направлений не только не остановит наступление российских войск, но и откроет путь для ВС РФ в районе Харькова и в Запорожской области.