Военэксперт раскрыл, может ли десант ВСУ деблокировать Красноармейск Баранец: Киев не сможет деблокировать Красноармейск

Для попыток деблокирования ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) нужно привлекать большие силы, а десанты спецназа, подобные уничтоженному 1 ноября, заранее обречены на провал, высказал мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. На текущий момент Киев не имеет возможности деблокировать город, констатировал он.

Все зависит от их количества. Когда речь идет о 20--30 людях, они просто там погибнут. Таким образом, все зависит от числа солдат и офицеров, брошенных на деблокирование окруженных украинских солдат. Но, по сути, все они — смертники, — пояснил Баранец.

Ранее ВС РФ пресекли высадку с вертолета группы Сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Это произошло в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск в Донецкой Народной Республике.

Военный корреспондент Александр Симонов рассказал, что ГУР Украины отправило свой десант под Красноармейск ради медийного эффекта. По его словам, украинская разведка давно «славится отправкой людей на убой» ради красивых кадров и политических целей.