Военкор раскрыл цель отправки десанта ГУР Украины под Красноармейск

Главное управление разведки Украины отправило свой десант под Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР ради медийного эффекта, заявил военный корреспондент Александр Симонов в Telegram-канале. По его словам, украинская разведка давно «славится отправкой людей на убой» ради красивых кадров и политических целей.

Эта контора уже давно славится отправкой своих людей на убой ради красивой картинки и какого-то политического эффекта. <…> С высадкой этого мясного десанта ГУР вышел на какой-то новый уровень безумия. Абсолютно недосягаемый, — написал Симонов.

В качестве примера он привел свой разговор с бойцом ГУР, взятым в плен под Волчанском в Харьковской области. Тот рассказал ему, что был отправлен командованием в район Козинки, чтобы добраться до окраин села и поставить там украинский флаг. В итоге, отметил военкор, операция обернулась крахом, а многие разведчики попали в плен.

Ранее военный обозреватель Владислав Шурыгин сообщил, что российские войска уничтожили элитный вертолетный десант ВСУ в Красноармейск. Также, по его словам, уничтожен американский вертолет, на котором они прибыли. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.