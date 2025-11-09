Газовый коллапс и эпидемия дезертирства: новости СВО к вечеру 9 ноября

Российские войска освободили Рыбное в Запорожской области, украинские солдаты массово сдаются в плен и оставляют позиции, а Киев утратил почти 80% всех объектов газовой инфраструктуры после ударов по энергетической инфраструктуре. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 9 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Украину охватил газовый коллапс

Министерство обороны сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил России поразили объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса противника. Удары наносились с помощью авиации, беспилотников и ракетных войск.

Кроме того, российская армия уничтожила пункты временной дислокации украинских бойцов и иностранных наемников в 143 районах. Помимо всего прочего, силы ПВО сбили ракету большой дальности «Нептун», семь снарядов РСЗО HIMARS и 247 дронов.

Как констатировал военный корреспондент Евгений Поддубный, Украина утратила почти 80% всех объектов газовой инфраструктуры. В связи с этим Киев все чаще отключает электричество в подконтрольных ему регионах. Запасы топлива в украинских хранилищах также крайне низкие.

Военкор добавил, что проблемы с энергетикой оставили след и на военно-промышленном комплексе противника. Речь идет в том числе о производстве ракет на Украине.

Оборона в Запорожской области сломлена

Министерство обороны также сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области. Штурмовые подразделения 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск «Восток» форсировали реку Янчур и закрепились на западном берегу.

Тем временем в Донецкой Народной Республике российские войска продолжают уничтожение противника, попавшего в окружение в Красноармейске (украинское название — Покровск). По данным ведомства, ВС РФ ведут успешное наступление в микрорайоне Динас.

Кроме того, войска проводят операцию по зачистке территории в районе Клебан-Быкского водохранилища. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, украинская сторона предпринимает попытки удержать занимаемые позиции в данном районе, где продолжаются активные боестолкновения. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Дезертирство расползается по Украине

Как узнал источник в силовых структурах, на территории Харьковской области фиксируются массовая сдача в плен и дезертирство украинских военнослужащих. Согласно его сведениям, только за последние сутки сложили оружие восемь украинских военных, при этом значительно большее число бойцов самовольно покинули свои позиции.

Что касается украинских солдат, попавших в окружение в районе Красноармейска и Димитрова (Мирнограда), то они также не выдерживают натиска российских войск и сдаются в плен. Как рассказал Пушилин, охват агломерации был грамотный и врагу ничего другого не остается.

Помимо этого, как рассказал боец с позывным Рокс, разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нашли тела украинских военнослужащих в уставной форме российской армии. По его словам, их видели на уничтоженных опорных пунктах на Краснолиманском направлении. Боец предположил, что таким образом противник пытался ввести в заблуждение ВС РФ.

Сырскому предрекли незавидную судьбу

Бывший специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ и подполковник армии Швейцарии в отставке Ральф Боссхард предположил, что ситуация в районе Красноармейска говорит о критической нехватке резервов Украины. По его словам, сообщения о переброске дополнительных сил к городу для сдерживания российского наступления указывают на исчерпание возможностей Киева.

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» обратили внимание, что на Украине постепенно начинается кампания по отставке главнокомандующего Александра Сырского. По их мнению, это происходит на фоне обострения ситуации для ВСУ в Красноармейске.

Критика в адрес Сырского усиливается из-за отсутствия реальных планов по деблокированию Красноармейска. Ему ставят в вину как неудачные решения в тактическом плане, так и потерю времени, которое Россия использует для закрепления в городе и создания опорной базы для дальнейшего продвижения.

Читайте также:

Рой дронов под Брянском, белгородцы без света: как ВСУ атакуют РФ 9 ноября

В ФСБ рассказали о результатах работы «Купола Донбасса» за неделю

«Значительные цифры»: в Германии удивились масштабам дезертирства в ВСУ