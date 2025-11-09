Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 09:11

Швейцарский офицер увидел грубое злоупотребление солдатами в действиях ВСУ

Подполковник Боссхард: ВСУ не хватает резервов у Красноармейска

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Ситуация в районе Красноармейска свидетельствует о критической нехватке резервов у Вооруженных сил Украины, заявил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ и подполковник ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. По его словам, сообщения Генштаба ВСУ о переброске дополнительных сил к городу для сдерживания российского наступления указывают на исчерпание возможностей ВСУ.

Использование спецподразделений военной разведки для отражения атаки является грубым злоупотреблением редкими специалистами при достижении задач, которые лучше выполняют мотострелковые войска. Такое делают только в том случае, если действительно нет никаких резервов, — указал эксперт.

Боссхард предположил, что публичное освещение этих мер в прессе может быть попыткой киевского руководства поднять боевой дух как окруженных под Красноармейском войск, так и гражданского населения. По его оценке, ситуация для ВСУ остается напряженной.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что украинские военные утратили возможность эвакуации из Красноармейска после того, как российские войска перекрыли последние пути отступления из города. Министерство обороны России не прокомментировало данную информацию.

