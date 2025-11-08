В ДНР озвучили плохие новости для ВСУ под Красноармейском

ВСУ лишились возможности вывести личный состав из Красноармейска (украинское название — Покровск), сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, ВС РФ перекрыли последние пути выхода из города. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль, — сказал Кимаковский.

Ранее Герой России Сергей Липовой заявил, что окруженные в Красноармейске военнослужащие ВСУ оказались перед выбором между сдачей в плен и уничтожением. Он также уточнил, что украинские власти начали брать в заложники семьи военных, попавших в окружение, что создает для бойцов двойной риск.

До этого президент России Владимир Путин поручил обеспечить беспрепятственный проезд иностранным журналистам в районы, где заблокированы ВСУ. Согласно его распоряжению, представители зарубежных средств массовой информации должны получить возможность работать в районах городов Красноармейск, Димитров и Купянск.