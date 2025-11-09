Рой дронов под Брянском, белгородцы без света: как ВСУ атакуют РФ 9 ноября

По данным Минобороны РФ, в ночь на 9 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата. Более 20 тысяч жителей Белгорода остались без света из-за атаки ВСУ. В Вологодской области из-за удара украинских дронов небольшие повреждения получила подстанция. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Больше 40 украинских дронов атаковали Россию ночью

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами регионы России в ночь на 9 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты и перехвачены 44 цели. Из них 43 БПЛА нейтрализовали над Брянской областью и один — над Ростовской.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 8 ноября до 07:00 мск 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 43 БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Десятки тысяч жителей Белгорода остались без света из-за атаки ВСУ

Накануне, 8 ноября, система энергоснабжения Белгорода получила повреждения после атаки ВСУ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, энергетики работают над восстановлением объектов. Без электричества остались более 20 тысяч жителей. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения», — отметил глава региона.

В Тульской, Орловской и Брянской областях была объявлена ракетная опасность

Утром 9 ноября в трех субъектах Российской Федерации — Тульской, Орловской и Брянской областях — была объявлена ракетная опасность. Соответствующие экстренные сообщения были опубликованы губернаторами регионов в период с 04:52 до 04:56 по московскому времени. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Согласно оперативной информации, первым о введении режима ракетной опасности сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, за ним последовали предупреждения от глав Орловской и Тульской областей — Андрея Клычкова и Дмитрия Миляева. Все сообщения были опубликованы с интервалом в несколько минут.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система оповещения населения сработала в штатном режиме. Главы регионов призвали население сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

Примерно через 20 минут после первоначальных предупреждений последовала информация об отбое тревоги. Ситуация в регионах нормализовалась, угрозы для населения отсутствуют.

Подстанция в Вологодской области получила небольшие повреждения после атаки ВСУ

Подстанция «Белозерская» в Вологодской области, попавшая под удар Вооруженных сил Украины, уцелела, сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, на объекте зафиксированы лишь минимальные повреждения. При этом противник задействовал беспилотные летательные аппараты. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«В результате атаки беспилотников на подстанцию „Белозерская“ разрушений энергетического объекта не допущено. Имеющиеся минимальные повреждения не привели к ограничению передачи мощности и не повлияли на электроснабжение потребителей Вологодской области и соседних регионов. Жертв нет», — говорится в сообщении.

