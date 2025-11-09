Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 09:23

Жители российского города остались без света после атаки ВСУ

Гладков сообщил о повреждении энергосистемы Белгорода после удара ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Система энергоснабжения Белгорода получила повреждения после атаки ВСУ вечером 8 ноября, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в мессенджере MAX. По его словам, энергетики работают над восстановлением объектов. Без электричества остались более 20 тысяч жителей.

По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения, — отметил глава региона.

Вечером 8 ноября средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских дронов над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря. Девять БПЛА уничтожили над Крымом, два — над Вологодской областью, два — над Белгородской областью. Также по одному перехватили над Курской областью и акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что во время атаки БПЛА была ранена заместитель главы Колосковской администрации Валуйского округа Белгородской области Юлия Ломонос. Инцидент произошел в селе Посохово. Пострадавшая получила минно-взрывную травму с поражением мягких тканей головы.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
атаки
ВСУ
свет
