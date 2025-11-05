Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 16:49

Экс-нардеп ответил, улучшат ли срочные военные контракты положение ВСУ

Экс-нардеп Олейник: срочные военные контракты не спасут Украину от капитуляции

ВС Украины

Внедрение Киевом системы военной службы по срочным контрактам не предотвратит капитуляцию Украины, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, неудачи ВСУ на Покровском направлении говорят о том, что украинская армия находится в безвыходном положении.

ВСУ мобилизуют где-то 30 тысяч граждан в месяц, причем делают это жестоко. С каждым днем все жестче и жестче. Но приблизительно где-то 25 тысяч — это и потери в месяц, и те, кто бежит с фронта. Дезертиры там тоже есть. И сегодня [Владимиру] Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru) надо усилить принудительную мобилизацию. Подпишешь контракт или не подпишешь — пойдешь на убой. Все уже видят через Покровск: Украина в принципе идет к капитуляции, причем устойчиво, — высказался Олейник.

Он подчеркнул, что неслучайно Зеленский перед своей последней встречей с президентом США Дональдом Трампом заявил о предстоящих сложных решениях для Украины. По его словам, очевидно, что Киеву необходимо снизить возраст мобилизации, так как, разрешив выезд гражданам в возрасте от 18 до 22 лет, они допустили ошибку.

Они сами признают: выпустили молодых — они уехали. Где-то больше 100 тысяч. Другие тоже уже готовы уехать — просто денег нет. Еще же остаются граждане 23–25 лет. То есть снижение возраста мобилизации вызовет всеобщее недовольство. Они попадают в такую ситуацию, что им надо свою часть обязательств выполнить в обмен на то, что Запад выделяет деньги и оружие, — заключил Олейник.

Ранее сообщалось, что Украина рассматривает возможность внедрения системы военной службы по срочным контрактам в ответ на нехватку новобранцев. Это нововведение не заменит существующую систему мобилизации, а станет ее дополнением.

